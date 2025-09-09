Come si sostituisce Gudmundsson? Gazzetta: “Tutte le idee di Stefano Pioli”

Gudmundsson può essere sostituito in più modi. Il primo è scavalcare direttamente i trequartisti e schierare il centrocampo a cinque con due punte ovvero Piccoli e Kean.

L'alternativa è inserire Dzeko con uno dei due oppure dare spazio a Fazzini alle spalle del centravanti in un 3-5-1-1. C'è curiosità in città per vedere l'ex Empoli in campo: è un vero jolly che si allena bene e può diventare l'ago della bilancia, ma ancora il connettore fra centrocampo e attacco, come trequartista o mezzala di qualità.

È un'ottima opportunità per lui che sta lavorando al Viola Park in questi giorni di sosta e cercando di assorbire al meglio tutte le indicazioni di Pioli. Quando è stato utilizzato ha dato sempre risposte positive e ha già conquistato la città per la sua fame e per l'attaccamento ai colori viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.