Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Come si sostituisce Gudmundsson? Gazzetta: “Tutte le idee di Stefano Pioli”

Gazzetta dello Sport

Come si sostituisce Gudmundsson? Gazzetta: “Tutte le idee di Stefano Pioli”

Come si sostituisce Gudmundsson? Gazzetta: “Tutte le idee di Stefano Pioli” - immagine 1
La Fiorentina potrebbe cambiare a centrocampo
Redazione VN

Gudmundsson può essere sostituito in più modi. Il primo è scavalcare direttamente i trequartisti e schierare il centrocampo a cinque con due punte ovvero Piccoli e Kean.

L'alternativa è inserire Dzeko con uno dei due oppure dare spazio a Fazzini alle spalle del centravanti in un 3-5-1-1. C'è curiosità in città per vedere l'ex Empoli in campo: è un vero jolly che si allena bene e può diventare l'ago della bilancia, ma ancora il connettore fra centrocampo e attacco, come trequartista o mezzala di qualità.

È un'ottima opportunità per lui che sta lavorando al Viola Park in questi giorni di sosta e cercando di assorbire al meglio tutte le indicazioni di Pioli. Quando è stato utilizzato ha dato sempre risposte positive e ha già conquistato la città per la sua fame e per l'attaccamento ai colori viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
CorSport: “Grandi dubbi intorno a Gudmundsson. E attenzione a Dzeko”
Gazzetta sui piani di Pioli: “Nicolussi, Fagioli ma non solo. Così contro il Napoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA