Gazzetta sui piani di Pioli: “Nicolussi, Fagioli ma non solo. Così contro il Napoli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina

Redazione VN 9 settembre - 08:00

Schierare un centrocampista in più è una delle possibilità più accreditate e provate nel corso della settimana. La sosta è stata utile per capire l'assetto, anche se mancavano otto nazionali. Un'ipotesi è quella di Nicolussi Caviglia come regista e per l'ex Venezia sarebbe l'esordio assoluto in viola perché a Torino contro i granata era appena arrivato e si è scaldato senza poi entrare.

Questa volta spera di essere in campo dal primo minuto nel ruolo di regista che gli si addice e che contemporaneamente "libera" Nicolò Fagioli.L'ex Juventus a quel punto passerebbe mezzala, ruolo che gli è più congeniale e dove trova la sua comfort zone. Pioli lo ha provato regista in questo inizio di stagione ma tutti hanno la consapevolezza che renda meglio come mezzala e con l'arrivo di Nicolussi Caviglia diventa possibile.

L'altro posto potrebbe essere occupato da Mandragora che, come gli altri due compagni, è rimasto a lavorare al Viola Park, a differenza di Sohm, chiamato dalla sua Svizzera. Stessa cosa si può dire per Cher Ndour che è in Under 21 e quindi non è stato ovviamente provato. Pioli lo ha però utilizzato con continuità nelle prime uscite stagionali e ha caratteristiche che piacciono al tecnico. Certo deve crescere ma può essere una soluzione, questa volta probabilmente in corsa.

Tutto può ancora succedere e le idee non mancano. La vera sfida sarà trovare l'equilibrio, anche perché la Fiorentina ha una gran voglia di ben figurare nell'esordio casalingo stagionale e il Napoli misurerà la brillantezza dei viola e in parte anche le loro ambizioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.