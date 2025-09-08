Fratini: “Nicolussi Caviglia pronto. Mercato perfetto, manca solo una cosa”

Le parole del talent scout.

Redazione VN 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 20:48)

Michele Fratini, talent scout, ha parlato oggi su Italia 7 a 30° Minuto. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina e sul suo mercato.

"Il mercato della Fiorentina è stato buono, non ottimo perché manca a centrocampo un regista vero. Se fosse arrivato un regista, sarebbe stato un mercato ottimo. Lamptey? Sono curioso. Ha la corsa di Claudio Gentile, e può essere davvero un giocatore interessante".

Su Nicolussi Caviglia — "Nicolussi Caviglia è un ottimo profilo. Allegri fu bravissimo a lanciarlo. A Venezia ha dimostrato di essere uno tra i migliori dei suoi, ormai non è più una promessa, è pronto. Centrocampo dei viola indebolito? Secondo me, sì. Bove era un metronomo, e Cataldi mancherà quest'anno. Dava il ritmo alla squadra e dava degli ottimi palloni".

Su Piccoli — "Piccoli? Ottimo acquisto, preso in ottica futura anche, quando magari non ci sarà più Kean. Se sta bene Kean, comunque, secondo me non ce ne è per nessuno. Per questo, forse, era meglio prendere una riserva, un Mattia Destro svincolato ad esempio".