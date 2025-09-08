Michele Fratini, talent scout, ha parlato oggi su Italia 7 a 30° Minuto. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina e sul suo mercato.
news viola
Fratini: “Nicolussi Caviglia pronto. Mercato perfetto, manca solo una cosa”
"Il mercato della Fiorentina è stato buono, non ottimo perché manca a centrocampo un regista vero. Se fosse arrivato un regista, sarebbe stato un mercato ottimo. Lamptey? Sono curioso. Ha la corsa di Claudio Gentile, e può essere davvero un giocatore interessante".
LEGGI ANCHE
Su Nicolussi Caviglia—
"Nicolussi Caviglia è un ottimo profilo. Allegri fu bravissimo a lanciarlo. A Venezia ha dimostrato di essere uno tra i migliori dei suoi, ormai non è più una promessa, è pronto. Centrocampo dei viola indebolito? Secondo me, sì. Bove era un metronomo, e Cataldi mancherà quest'anno. Dava il ritmo alla squadra e dava degli ottimi palloni".
Su Piccoli—
"Piccoli? Ottimo acquisto, preso in ottica futura anche, quando magari non ci sarà più Kean. Se sta bene Kean, comunque, secondo me non ce ne è per nessuno. Per questo, forse, era meglio prendere una riserva, un Mattia Destro svincolato ad esempio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA