Prestazione a dir poco perfetta quella di Moise Kean con la maglia dell'Italiacontro Israele. Una doppietta fondamentale per il viaggio verso i Mondiale e i vari quotidiani hanno voluto esaltare la prestazione dell'attaccante viola:
LE PAGELLE
Kean l’Azzurro, pagelle da 8: “Trascinatore”, “Ha l’argento vivo addosso!”
CORRIERE DELLO SPORT 8: Continua a segnare, il bis dopo Bergamo ed è un doppio sospiro di sollievo. Ci trascina in attacco. Daniel Perez compie un miracolo prima di capitolare di nuovo.
GAZZETTA DELLO SPORT 8: Due gol straordinari e di importanza capitale: il primo è fantastico per il movimento e la finta con cui si spalanca la porta, il secondo per la tracotanza con cui lo cerca. Un centravanti che dà coraggio.
NAZIONE 8: Ha l'argento vivo addosso. Dopo una mezza chance fallita, colpisce da fuori area. E nella ripresa una doppietta di prepotenza fisica e tecnica.
TUTTOSPORT 7,5: Tiene a galla l’Italia con una scintillante doppietta (arrivando a dieci gol in azzurro).
REPUBBLICA 7,5: Fallisce un rigore in movimento, si riscatta firmando una doppietta da bomber vero e trascinatore.
