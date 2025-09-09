Kean l’Azzurro, pagelle da 8: “Trascinatore”, “Ha l’argento vivo addosso!”

Prestazione a dir poco perfetta quella di Moise Kean con la maglia dell'Italia contro Israele. Una doppietta fondamentale per il viaggio verso i Mondiale e i vari quotidiani hanno voluto esaltare la prestazione dell'attaccante viola:

CORRIERE DELLO SPORT 8: Continua a segnare, il bis dopo Bergamo ed è un doppio sospiro di sollievo. Ci trascina in attacco. Daniel Perez compie un miracolo prima di capitolare di nuovo.

GAZZETTA DELLO SPORT 8: Due gol straordinari e di importanza capitale: il primo è fantastico per il movimento e la finta con cui si spalanca la porta, il secondo per la tracotanza con cui lo cerca. Un centravanti che dà coraggio.