L'istinto del killer. Negli ultimi venti metri Moise Kean è questo, un bomber spietato capace di abbinare tecnica e potenza. I due gol di questa sera segnati con la maglia della Nazionale azzurra nella partita pazza (a dir poco) contro l'Israele dicono soprattutto questo, ma anche altro dell'attaccante viola. Che non si è abbattuto dopo aver fallito col sinistro, nel primo tempo sull'1-0 per gli avversari, la più facile delle occasioni, davanti alla porta spalancata. E' rimasto lucido e lo si è visto poco dopo, liberato da Retegui alla conclusione: stop, palla sul destro e tiro forte da fuori che ha portato l'Italia sull'1-1.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie La partita di Kean: prima fallisce un gol facile, poi ne fa due da bomber spietato
news viola
La partita di Kean: prima fallisce un gol facile, poi ne fa due da bomber spietato
Che doppietta per il centravanti gigliato
Poi nella ripresa l'Israele è andato ancora in vantaggio, ma Kean, quasi come non avesse accettato il 2-1, ci ha messo una manciata di secondi per trovare il secondo gol personale, sempre con grande forza e precisione. Da lì poi la gara è esplosa, con colpi di scena e gol a grappoli. Sostituito da Raspadori ad un quarto d'ora dalla fine, Kean è stato sicuramente tra i migliori in campo. L'intesa con Retegui ed i meccanismi offensivi funzionano, un buon auspicio sicuramente per la convivenza con Piccoli in maglia viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA