La partita di Kean: prima fallisce un gol facile, poi ne fa due da bomber spietato

L'istinto del killer. Negli ultimi venti metri Moise Kean è questo, un bomber spietato capace di abbinare tecnica e potenza. I due gol di questa sera segnati con la maglia della Nazionale azzurra nella partita pazza (a dir poco) contro l'Israele dicono soprattutto questo, ma anche altro dell'attaccante viola. Che non si è abbattuto dopo aver fallito col sinistro, nel primo tempo sull'1-0 per gli avversari, la più facile delle occasioni, davanti alla porta spalancata. E' rimasto lucido e lo si è visto poco dopo, liberato da Retegui alla conclusione: stop, palla sul destro e tiro forte da fuori che ha portato l'Italia sull'1-1.