Adli verso l’Arabia: l’ex viola vicino all’Al Shabab

Il futuro di Adli potrebbe essere in Arabia: ecco dove
Il futuro di Adli potrebbe scriversi lontano dall’Europa. L’ex centrocampista della Fiorentina, rientrato al Milan dopo il mancato riscatto da parte del club viola, è ormai ai margini del progetto rossonero e la dirigenza guidata da Igli Tare è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il classe 2000 sarebbe molto vicino a un trasferimento all’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita che ha intensificato i contatti nelle ultime ore. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un passaggio a titolo definitivo, con il giocatore pronto a firmare un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione, valido fino al 30 giugno 2028.

