Festa grande in piazza De Ferrari a Genova per i 132 anni di storia del Grifone, celebrati insieme a squadra e tifosi. Sul palco è salito anche Patrizio Masini, centrocampista rossoblù, che ha condiviso un retroscena di mercato legato ai primi passi della sua carriera: “Mi volevano anche Spezia e Fiorentina, ma con papà scegliemmo il Genoa, anche perché mia madre è di Genova. Giocare qui era il mio sogno da bambino”.
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Masini del Genoa poteva essere della Fiorentina: il retroscena
news viola
Masini del Genoa poteva essere della Fiorentina: il retroscena
Il centrocampista del Genoa poteva essere viola: ecco come
Il mediano ha poi raccontato l’emozione vissuta nell’ultima gara casalinga: “I nostri tifosi ci hanno abituato bene ma l’ultima partita è stata impressionante. All’uscita dal campo il frastuono era incredibile, raramente l’ho sentito così. Forse la nostra grinta ha alimentato ancora di più quell’entusiasmo. Mi è dispiaciuto per il finale, ma quella spinta è stata speciale”.
Masini ha concluso ribadendo la sua scelta di cuore: “Ora vivo un sogno e lavoro al massimo per tenerlo vivo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA