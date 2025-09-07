Masini del Genoa poteva essere della Fiorentina: il retroscena

Festa grande in piazza De Ferrari a Genova per i 132 anni di storia del Grifone, celebrati insieme a squadra e tifosi. Sul palco è salito anche Patrizio Masini, centrocampista rossoblù, che ha condiviso un retroscena di mercato legato ai primi passi della sua carriera: “Mi volevano anche Spezia e Fiorentina, ma con papà scegliemmo il Genoa, anche perché mia madre è di Genova. Giocare qui era il mio sogno da bambino”.