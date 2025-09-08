La Fiorentina ha ufficializzato la data e l'orario della conferenza stampa di fine mercato, come già accaduto negli ultimi anni. Di seguito il comunicato della società viola:
Fiorentina, ecco la conferenza stampa di fine mercato: data e orario
Scelta la data della conferenza stampa di fine mercato: ecco quando si potrà sciogliere ogni dubbio sui movimenti della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che mercoledì 10 settembre, alle ore 12:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di fine mercato.
