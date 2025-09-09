Attesa per i biglietti di Fiorentina-Napoli: oggi la decisione ufficiale

Oggi potrebbe finalmente arrivare il via libera alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli, in programma sabato sera al Franchi. Il Casms si riunirà d’urgenza in mattinata per decidere sulla capienza del settore ospiti e s ull’eventuale presenza dei tifosi partenopei residenti in Campania. Al di là delle valutazioni, è atteso comunque il semaforo verde per l’apertura della biglietteria, con una corsa ai tagliandi ormai scontata vista la grande attesa e il poco tempo che resta alla partita.

I sostenitori viola, reduci dal boom di abbonamenti (12mila in meno di un mese), sono pronti a riempire lo stadio per la vera “prima” casalinga della squadra di Pioli. Nonostante l’avvio incerto in campionato, la voglia di sostenere la Fiorentina è altissima e le code al botteghino sono date per certe. L’atmosfera al Franchi si preannuncia quindi speciale, con l’obiettivo di regalare alla squadra una cornice da grande evento.