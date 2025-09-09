Oggi potrebbe finalmente arrivare il via libera alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli, in programma sabato sera al Franchi. Il Casms si riunirà d’urgenza in mattinata per decidere sulla capienza del settore ospiti e sull’eventuale presenza dei tifosi partenopei residenti in Campania. Al di là delle valutazioni, è atteso comunque il semaforo verde per l’apertura della biglietteria, con una corsa ai tagliandi ormai scontata vista la grande attesa e il poco tempo che resta alla partita.
La Nazione
Attesa per i biglietti di Fiorentina-Napoli: oggi la decisione ufficiale
I sostenitori viola, reduci dal boom di abbonamenti (12mila in meno di un mese), sono pronti a riempire lo stadio per la vera “prima” casalinga della squadra di Pioli. Nonostante l’avvio incerto in campionato, la voglia di sostenere la Fiorentina è altissima e le code al botteghino sono date per certe. L’atmosfera al Franchi si preannuncia quindi speciale, con l’obiettivo di regalare alla squadra una cornice da grande evento.
Il nodo più delicato resta la gestione dei tifosi napoletani. Dopo il divieto imposto dalla Prefettura di Torino per la trasferta del 18 ottobre, è stato necessario un supplemento di riflessione, ma si va verso un via libera senza particolari restrizioni, se non quella di acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti. Quest’ultimo dovrebbe essere ampliato a 700 posti rispetto ai 350 dello scorso anno, scelta che comporta ulteriori valutazioni di sicurezza dato che il “formaggino” si trova a ridosso della Curva Ferrovia, cuore del tifo organizzato viola. Lo scrive la Nazione.
