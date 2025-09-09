Pioli sfida ancora Conte: la prima volta tanto tempo fa

La sfida tra Pioli e Conte

Redazione VN 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 07:12)

Il legame professionale tra Stefano Pioli e Antonio Conte affonda le radici nella loro carriera da calciatori. Il primo confronto diretto risale all’ottobre del 1988, quando Pioli vestiva la maglia del Verona e Conte quella del Lecce. Quel giorno al Bentegodi vinsero i gialloblù 2-1, con in panchina due maestri come Osvaldo Bagnoli e Carlo Mazzone, figure che hanno lasciato tracce profonde nei loro percorsi, trasmettendo regole, disciplina e intuizioni tattiche che entrambi hanno fatto proprie.

Col tempo, i faccia a faccia tra i due sono diventati una costante del calcio italiano, segnati da due personalità differenti ma altrettanto incisive: irruento e spietato Conte, geometrico e inflessibile Pioli. Le loro strade, parallele e spesso intrecciate, hanno scandito una rivalità rispettosa, alimentata dal comune destino di allenatori cresciuti attraverso esperienze importanti e spesso decisive per le rispettive carriere.

Il primo duello in panchina si registrò nel marzo del 2008, in Serie B: Pioli guidava il Grosseto e Conte il Bari, e la sfida terminò 2-2. Da lì in avanti entrambi hanno intrapreso due avventure straordinarie, costruendo nel tempo una storia fatta di confronti, incroci e crescita reciproca. Sabato al Franchi, quella storia tornerà ad arricchirsi di un nuovo capitolo, questa volta con la Fiorentina e il Napoli come protagonisti. Lo scrive la Nazione.