CorSport svela: “Ecco il centrocampo provato da Pioli in vista del Napoli”

Per la sfida contro il Napoli, Pioli sembra orientato a puntare su un centrocampo tutto italiano formato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. I tre si completano per caratteristiche: Mandragora resta l’interditore con capacità d’inserimento, Nicolussi Caviglia il regista puroe Fagioli la mezzala tecnica capace di verticalizzare. Nonostante il gruppo non sia ancora al completo per i rientri dalle Nazionali, al Viola Park il tecnico sta provando proprio questo terzetto, che potrebbe rappresentare la novità principale del debutto casalingo.
Le scelte estive di mercato hanno favorito questa opzione. Nicolussi Caviglia, arrivato a fine agosto,è stato inserito subito nelle rotazioni, mentre Sohm rappresenta un’alternativa di fisicità.Fagioli, liberato dal compito di playmaker, potrà incidere maggiormente tra le linee, mentre Mandragora continuerà a garantire equilibrio. Restano comunque soluzioni pronte anche Fazzini e Ndour, che offrono duttilità nei diversi moduli. In questo modo, gli italiani candidati al centrocampo viola diventano cinque, a conferma di una linea chiara del club.
Il progetto è coerente con la filosofia di Commisso, che ha puntato su diversi rinforzi italiani nell’ultimo mercato. Nella prossima gara, al Franchi contro i campioni d’Italia, il 3-5-2 (o 3-5-1-1) inedito potrebbe mostrare una Fiorentina nuova, più strutturata e con un’identità precisa. La combinazione tra geometrie in mezzo al campo e la spinta di Dodo e Gosens sulle fasce può dare concretezza e incisività alla manovra. La sosta, dunque, è servita non solo a recuperare energie, ma anche a costruire un’inedita versione della squadra viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
