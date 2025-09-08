Non solo Kean. Pongracic, Sohm e Lamptey: come sono andati nelle loro Nazionali

Diciamolo subito: se Moise Kean è stato grande protagonista nella partita da fuochi d'artificio dell'Italia contro l'Israele, andando ad intaccare peraltro parecchie energie fisiche e nervose, gli altri tre viola impegnati questa sera con le loro Nazionali hanno... faticato di meno. Questo perché sia Marin Pongracic che Tariq Lamptey sono rimasti in panchina per tutto il tempo nelle partite vinte rispettivamente da Croazia (4-0 al Montenegro) e Ghana (1-0 al Mali), mentre l'altro, oltre al centravanti, a scendere in campo è stato Simon Sohm, anche se solo per pochissimi minuti da subentrante nel match vinto dalla Svizzera contro la Slovenia per 3-0. Da domani si torna al Viola Park per lavorare in vista del Napoli.