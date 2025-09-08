Baldini incorona Ndour: “Ha un potenziale enorme. Mi aspetto davvero tanto”

Baldini elogia Ndour

8 settembre 2025

Alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni dell’Italia Under 21, il ct Silvio Baldini ha presentato il match sottolineando come la vera difficoltà non sia l’avversario, ma l’approccio della sua squadra: “Loro sono fisici, corrono tanto e hanno grande attaccamento alla maglia. Ma il vero ostacolo siamo noi stessi: dipende da come entriamo in campo. Ho ragazzi di talento, pronti per la Serie A e persino per la Nazionale maggiore, ora devono solo dimostrarlo”.

Parlando di formazione, Baldini ha confermato il 4-3-3 come modulo di base, con la possibilità di passare al 4-2-3-1, e annunciato qualche cambio rispetto alla gara inaugurale: “Non facciamo esperimenti, ma piccoli aggiustamenti sì. In porta andrà Motta. Mi dispiace molto per il lutto che ha colpito Mascardi, a lui e alla sua famiglia vanno le mie condoglianze”.

Infine, il ct ha puntato i riflettori su alcuni elementi chiave del gruppo, tra cui Ndour: “Da lui e da Pisilli, che considero i più esperti, mi aspetto il massimo. Hanno un potenziale enorme e devono metterlo al servizio della squadra. È il momento di tirare fuori tutta la loro qualità per trascinare l’Under 21”.