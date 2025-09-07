Dzeko: “Quando smetto? Non mi pongo limiti. Nuovo corso in viola, dateci tempo”

Dopo la vittoria e la doppietta contro il San Marino, che l'ha visto siglare due reti, l'attaccante bosniaco Edin Dzeko ha parlato a San Marino RTV anche di Fiorentina:
Siamo una squadra nuova, con un nuovo allenatore e concetti di gioco nuovi, gli acquisti sono stati tanti ed abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per far vedere a tutti la vera Fiorentina. Credo che più lavoriamo e più le cose miglioreranno. Mi auguro possa essere una bella stagione, le premesse ci sono tutte, siamo partiti con due pareggi ma all'inizio è sempre dura, ora c'è il Napoli e venderemo cara la pelle. Quando smetto? Il prossimo anno faccio 40 anni, non sono più giovane ma non voglio pormi limiti, mi sento ancora bene, in Nazionale così come con la Fiorentina.
