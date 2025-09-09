CorFio: “Fiorentina-Napoli, caos biglietti. Vendita ancora chiusa”. Cosa succede

Ancora bloccata la vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli

Redazione VN 9 settembre - 06:33

A pochi giorni da Fiorentina-Napoli, in programma sabato sera al Franchi, la vendita dei biglietti non è ancora partita. La sospensione è legata alla decisione del Casms, chiamato a stabilire la capienza del settore ospiti dopo la riunione del Cosp in Prefettura. Intanto i giocatori stanno rientrando dagli impegni con le rispettive Nazionali, e cresce l’attesa per una sfida che negli ultimi anni è diventata un vero appuntamento da sold out, con numeri vicini ai 30mila spettatori a capienza piena.

La questione principale riguarda proprio i posti riservati ai tifosi partenopei: nella scorsa stagione erano appena 350, scelta che aveva portato molti gruppi organizzati avversari a disertare la trasferta. La Uefa, invece, per la Conference League aveva imposto un minimo di mille biglietti agli ospiti, creando un evidente contrasto. Ora dal Viminale potrebbe arrivare l’ok a un aumento, probabilmente intorno alle 700 unità, richiesta accolta con fiducia dall’ambiente napoletano.

L’incertezza, però, pesa anche sui tifosi viola non abbonati, che non sanno ancora se potranno acquistare il tagliando. La curva Ferrovia è già sold out e il numero definitivo degli abbonati sarà comunicato solo a ridosso della gara, ma una quota di biglietti dovrebbe comunque essere messa in vendita. Una volta sbloccata la situazione, è prevedibile una corsa ai tagliandi, con tanti toscani simpatizzanti del Napoli che potrebbero contribuire a creare un’atmosfera da grande evento per il debutto casalingo di lusso della squadra di Pioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.