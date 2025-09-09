CorSport: “Grandi dubbi intorno a Gudmundsson. E attenzione a Dzeko”

Albert Gudmundsson è rientrato ieri a Firenze per sottoporsi a nuovi accertamenti dopo l’infortunio alla caviglia rimediato venerdì durante Islanda-Azerbaigian, match di qualificazione ai Mondiali 2026. L’attaccante viola, autore di un gol prima di lasciare il campo per un problema fisico, ha deciso insieme alla federazione islandese di tornare subito al Viola Park per essere seguito dallo staff medico della Fiorentina. La sua nazionale dovrà dunque fare a meno di lui nella sfida contro la Francia.

La stagione scorsa era già stata segnata da diversi stop che ne avevano condizionato pesantemente il rendimento, e per questo la società non intende lasciare nulla al caso. Gli esami di queste ore serviranno a stabilire l’entità del problema e, soprattutto, a capire se Gudmundsson potrà essere disponibile per la sfida di sabato contro il Napoli. Al momento resta in dubbio, in attesa che Pioli riceva certezze dal referto medico.