CorSport avvisa la Fiorentina: “Attenzione, quando Lucca vede viola segna!”

Sabato al Franchi la Fiorentina ritroverà un avversario già noto: Lorenzo Lucca. L’attaccante sarà il punto di riferimento offensivo, chiamato a non far rimpiangere né Lukaku né l’atteso rientro di Højlund. Per lui sarà anche l’occasione di interrompere un digiuno che dura dallo scorso 25 maggio, quando segnò proprio contro i viola la sua 12ª rete in Serie A con la maglia dell’Udinese.

In realtà il suo stop realizzativo è meno pesante di quanto sembri: i 111 giorni senza gol sono frutto soprattutto della lunga pausa estiva e della sosta, e a conti fatti parliamo di appena 180 minuti giocati senza trovare la rete. Al Franchi, però, Lucca cercherà di sfruttare la sua tradizione positiva contro la Fiorentina per sbloccarsi di nuovo.