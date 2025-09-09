Sabato al Franchi la Fiorentina ritroverà un avversario già noto: Lorenzo Lucca. L’attaccante sarà il punto di riferimento offensivo, chiamato a non far rimpiangere né Lukaku né l’atteso rientro di Højlund. Per lui sarà anche l’occasione di interrompere un digiuno che dura dallo scorso 25 maggio, quando segnò proprio contro i viola la sua 12ª rete in Serie A con la maglia dell’Udinese.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport avvisa la Fiorentina: “Attenzione, quando Lucca vede viola segna!”
Corriere dello Sport
CorSport avvisa la Fiorentina: “Attenzione, quando Lucca vede viola segna!”
La Fiorentina dovrà respingere gli attacchi del Napoli guidati da Lucca
In realtà il suo stop realizzativo è meno pesante di quanto sembri: i 111 giorni senza gol sono frutto soprattutto della lunga pausa estiva e della sosta, e a conti fatti parliamo di appena 180 minuti giocati senza trovare la rete. Al Franchi, però, Lucca cercherà di sfruttare la sua tradizione positiva contro la Fiorentina per sbloccarsi di nuovo.
Nella scorsa stagione infatti colpì due volte la Viola: all’andata proprio a Firenze, con vittoria annessa, e al ritorno nella sfida di fine campionato. Un doppio precedente che rende l’attaccante un osservato speciale per la difesa di Pioli, chiamata a cancellare sul campo un tabù che Lucca proverà a confermare. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA