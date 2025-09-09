Cassano attacca: “Pioli? Una scelta sbagliatissima. Ha pensato solo ai soldi”

La Fiorentina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino ha puntato dritto a Stefano Pioli . L'ex Milan è stato fin da subito il favorito per la panchina gigliata, e da lì in poi il progetto tecnico è stato improntato proprio su di lui. Antonio Cassano non è d'accordo con queste scelta, come dichiarato nell'ultimo episodio di Viva el Futbol:

"Pioli dopo gli anni al Milan, ha fatto una scelta, ha preferito i soldi dell'Arabia Saudita. Questo significa che è come tutti gli altri, dato che aveva scelto di smettere con il vero calcio, anche se poi ha fatto marcia indietro. Per me la Fiorentina ha fatto una scelta assolutamente sbagliata, dopo l'Arabia non hai più entusiasmo. Pensi solo ai soldi, e non è successo solo a lui"