Il pessimismo del CorSport: “Gudmundsson, c’è margine ma recupero difficile”

Gudmundsson in dubbio per la sfida di sabato con il Napoli

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 09:49)

Albert Gudmundssonha iniziato ufficialmente la corsa contro il tempo per provare a recuperare in vista della sfida di sabato sera tra Fiorentina e Napoli.L’islandese, reduce dal trauma contusivo/distorsivo alla caviglia rimediato venerdì scorso contro l’Azerbaigian, è rientrato a Firenze già da lunedì sera per sottoporsi agli accertamenti. Il gol segnato con la Nazionale, seguito dall’uscita forzata dopo pochi minuti, aveva generato preoccupazione immediata in casa viola, poi ridimensionata dai primi contatti tra gli staff medici. La mancata convocazione per la gara contro la Francia ha permesso di concentrare le attenzioni sul recupero sotto la supervisione del club.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una semplice “sollecitazione al legamento perone-astragalico anteriore”, diagnosi che ha rasserenato l’ambiente. Nessuna lesione grave, ma soltanto la necessità di un percorso riabilitativo immediatamente iniziato a Firenze. Nel comunicato ufficiale, la Fiorentina ha lasciato aperta la possibilità che Gudmundsson possa essere a disposizione già per la gara con il Napoli, pur riconoscendo le difficoltà legate ai tempi ristretti. La speranza, comunque, è stata sufficiente a restituire ottimismo a Pioli e al club, che temevano un’assenza ben più lunga.

Adesso il giocatore sta seguendo un programma personalizzato che sarà valutato giorno per giorno, con l’obiettivo di arrivare almeno a una convocazione sabato. Nel frattempo Pioli sta preparando un 3-5-2 con Kean e Piccoli in attacco e un centrocampo più folto, pronto a contare sul numero 10 solo se non ci saranno rischi. In caso contrario, Gudmundsson tornerà a disposizione per la gara contro il Como, evitando forzature che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.