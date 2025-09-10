Viola News
Fazzini: “Pioli ci aiuta tanto. Kean è pazzesco e Gudmundsson ha un controllo…”

Le parole di Jacopo Fazzini sulla Fiorentina
Stefano Pioli, Moise Kean e Albert Gudmundsson. Tutti componenti della nuova Fiorentina visti dagli occhi di Jacopo Fazzini. Il centrocampista ex Empoli, alla Gazzetta dello Sport, ha descritto in maniera dettagliata i suoi compagni e il suo allenatore:

PIOLI?

Ci aiuta, ci dà consigli, ti fa rivedere l'errore. Ha le idee chiare. Mi fa fare il trequarti, di cucire il gioco e di attaccare la profondità.

GUDMUNDSSON?

Mi entusiasma il suo primo controllo. Poi il dribbling, il tiro. E' forte

KEAN

Fortissimo. Una super potenza fisica. Quando sposta la palla per calciare è pazzesco

