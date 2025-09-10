Quest'anno sta vivendo un sogno a occhi aperti. Lui con la maglia della sua squadra del cuore, la Fiorentina.Jacopo Fazzini si è raccontato alla Gazzetta dello Sporte dalle sue parole si può cogliere la voglia di stupire e fare bene con questa maglia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fazzini: “Questo è il nostro obiettivo. Firenze? Ho detto ‘Andiamo subito!'”
Gazzetta dello Sport
Fazzini: “Questo è il nostro obiettivo. Firenze? Ho detto ‘Andiamo subito!'”
Fazzini si racconta alla Gazzetta dello Sport
EUROPA?
In spogliatoio ci siamo dati degli obiettivi. Che sono quelli di arrivare più in alto possibile. Siamo forti. Ma il calcio è cambiato davvero. Nessuno è così più forte, tutte le squadre sono preparate. Però sono fiducioso. A Cagliari si è fatto un buon secondo tempo, col Torino siamo stati lenti ed è mancata l'intensità, ora il Napoli.
IL PASSAGGIO ALLA FIORENTINA?
Finito il campionato, ero con l'Under 21. Quando il mio procuratore, Luca Puccinelli, mi ha accennato gli ho detto "andiamo subito". Avevo a Empoli un contratto fino al 2027, ma già da gennaio pensavo a fare un salto in alto. Ora sono qui, felice, in questo centro splendido dove ho trovato una grande accoglienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA