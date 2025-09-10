Fiorentina-Napoli, summit finale sulla vendita dei biglietti: tocca al Viminale

Viola News
Il fine settimana fiorentino si annuncia intenso e complesso sul fronte organizzativo e della sicurezza. Venerdì sarà la volta dell’evento culturale a Palazzo Vecchio con l’artista israeliana Noa, mentre sabato sera, alle 20.45, andrà in scena la prima casalinga della Fiorentina contro il Napoli al Franchi. La sfida è stata catalogata come «ad alto rischio» dall’Osservatorio del Viminale, che deve ancora pronunciarsi sulla presenza dei tifosi ospiti e sul numero effettivo di biglietti a loro destinati. Nel frattempo, in prefettura si è già svolto un comitato per l’ordine pubblico per avviare la macchina organizzativa.

La trasferta potrebbe restare aperta, ma con posti fortemente limitati nel settore ospiti, ridotto per motivi di sicurezza e di lavori in corso allo stadio. Al momento, la forbice va dai 350 ai 420 biglietti riservati ai residenti in Campania muniti di tessera del tifoso. I controlli saranno rigorosi per evitare che supporter partenopei possano acquistare tagliandi in altri settori, sebbene restino delle falle legate ai biglietti omaggio e agli scambi di cortesia fra società e sponsor. Anche per i tifosi viola la vendita dei pochi tagliandi disponibili è congelata in attesa delle decisioni ufficiali, poiché il Franchi è già quasi tutto occupato dagli abbonati.

Sul piano culturale, venerdì si terrà “Re-Imagine Peace: a light ahead”, evento che intreccia musica, arte e riflessione politica. Oltre alla performance di Noa con Mira Awad e Gil Dor, parteciperanno scrittori come David Grossman e Muhammad Ali Taha, insieme a voci significative del dialogo israelo-palestinese come Bushra Awad e Robi Damelin. L’iniziativa, che prevede anche testimonianze di rifugiati e il coro dei bambini dell’International School of Florence, si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e richiederà misure di sicurezza straordinarie. L’ingresso sarà su prenotazione con registrazione obbligatoria, mentre il Museo di Palazzo Vecchio resterà chiuso per l’occasione. Lo scrive la Nazione.

