CorSport: “La Fiorentina ha deciso, rinnoverà Mandragora. Cifre e durata contratto”

Mandragora vicino al rinnovo con la Fiorentina

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 06:42)

La Fiorentina ha deciso di puntare con forza su Rolando Mandragora, lavorando al rinnovo del suo contratto fino al 2028, con possibile opzione per il 2029. Dopo mesi di stallo legati soprattutto alla necessità di ridurre il monte ingaggi, il club viola è ora pronto a blindare il centrocampista campano, che ha dimostrato grande affidabilità nella scorsa stagione. Un incontro tra le parti è atteso a breve, con l’intenzione di formalizzare l’accordo che garantirebbe al giocatore un trattamento economico più vicino alle sue richieste.

Dal canto suo, Mandragora ha espresso chiaramente il desiderio di vedere riconosciuto il rendimento offerto da gennaio in poi. Attualmente percepisce 1,5 milioni di euro bonus inclusi, ma la Fiorentina è pronta a proporgliene 1,8 più incentivi legati ai risultati sportivi. Il centrocampista ha ancora un contratto valido fino al 2026, con opzione di prolungamento annuale al raggiungimento di determinate presenze. In estate non sono mancate le voci di mercato: il Betis ha fatto un tentativo, così come Bologna e Napoli, ma nessuno si è avvicinato alla valutazione viola di almeno 10 milioni di euro.

La stagione passata ha rappresentato una svolta per Mandragora,autore di numeri importanti sia in campionato sia in Conference League, dove ha segnato cinque gol e servito tre assist, contribuendo alla corsa fino alla semifinale. In totale ha collezionato 46 presenze, confermandosi pedina preziosa nello scacchiere di Palladino. Ora, con Pioli in panchina, il centrocampista è atteso come mezzala d’esperienza e qualità, pronto a dare il proprio contributo in una stagione fitta di impegni tra Serie A, coppe nazionali e competizioni europee. La Fiorentina lo considera una risorsa chiave per il futuro immediato. Lo scrive il Corriere dello Sport.