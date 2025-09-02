Viola News
Ag. Mandragora: “Per Rolando tante chiamate, ma vuole continuare con la Fiorentina”

"Nazionale? C'è grande stima da parte di Gattuso"
Redazione VN

Stefano Antonelli, agente di Rolandro Mandragora, ha parlato a Sportitalia:

Nazionale? C'è grande stima da parte di Gattuso, c'è stato un dialogo tra i due, c'è la possibilità reale di una convocazione nel prossimo futuro, magari già a ottobre. Mercato? Arrivate tante chiamate e sono state piacevoli: Italiano, De Zerbi, l'interesse di Conte. Però Rolando ha preferito continuare un percorso che lo vede nella storia della Fiorentina, come giocatore con più presente nelle competizioni europee, è convinto a continuare, ci crede ed è convinto che si trovi l'accordo giusto per rinnovare.

