Fabrizio Lucchesi, al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto sul mercato viola:
Lucchesi: "La Fiorentina si è mossa bene, vedo la voglia di alzare il livello"

Fabrizio Lucchesi promuove il mercato della Fiorentina. Il dirigente è fiducioso sulla stagione della viola
"Per me il mercato è buono, non ricordo una sessione estiva così impegnativa dal punto di vista finanziario con questa proprietà. Qualche dubbio lo ho su alcuni giocatori. Sulla carta è un bel mercato, anche se poi a parlare c'è ovviamente il campo, ma sono positivo. Finalmente vedo la voglia della proprietà di provare ad uscire dalle posizioni come la sesta, e la settima, che non appartengono di certo alla storia della Fiorentina"
