Qui Napoli, Gutierrez assente anche a Firenze? Il punto

Manca sempre meno alla sfida di campionato fra Fiorentina e Napoli, la prima casalinga per la squadra viola. Il Mattino in edicola questa mattina fa il punto sulla squadra di Antonio Conte che, come noto, non potrà contare su Lukaku, Neres e Rrahmani , ma non solo.

Secondo il quotidiano non sarà della sfida neppure Miguel Gutierrez, arrivato quest'estate dal Girona e ancora in attesa della prima convocazione: "Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez. Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì. Di sicuro, visto che deve recuperare dai postumi di un intervento delicatissimo alla caviglia, il suo minutaggio sarà assai graduale."