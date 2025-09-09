Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Qui Napoli, Gutierrez assente anche a Firenze? Il punto

news viola

Qui Napoli, Gutierrez assente anche a Firenze? Il punto

Qui Napoli, Gutierrez assente anche a Firenze? Il punto - immagine 1
Le ultime dalla squadra azzurra
Redazione VN

Manca sempre meno alla sfida di campionato fra Fiorentina e Napoli, la prima casalinga per la squadra viola. Il Mattino in edicola questa mattina fa il punto sulla squadra di Antonio Conte che, come noto, non potrà contare su Lukaku, Neres e Rrahmani, ma non solo.

Secondo il quotidiano non sarà della sfida neppure Miguel Gutierrez, arrivato quest'estate dal Girona e ancora in attesa della prima convocazione: "Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez. Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì. Di sicuro, visto che deve recuperare dai postumi di un intervento delicatissimo alla caviglia, il suo minutaggio sarà assai graduale."

Leggi anche
Tuttosport: “L’Italia si risveglia con Kean il Guerriero”
Fagioli al centro della Fiorentina. Pioli studia con lui un nuovo assetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA