Tuttosport: “L’Italia si risveglia con Kean il Guerriero”

"L'Italia risvegliata dal suo Kean il Guerriero, con una A in più rispetto al protagonista del manga, ma stessa pronuncia e stessa voglia di lottare". Tuttosport oggi in edicola celebra la prestazione di Moise Kean contro Israele, in una partita oggettivamente pazza che rischiava di diventare un incubo per almeno due volte. Abbiamo visto molto da vicino sfumare il terzo mondiale consecutivo, con gli avversari al momentaneo +6 in classifica nel girone di qualificazione.
C'è molto merito dell'attaccante della Fiorentina nel successo dell'Italia. E per Tuttosport è già "Kean il Guerriero".
Ma poi ci ha pensato il centravanti della Fiorentina a spezzare i sogni avversari con una grande prestazione. Bene così, almeno per il momento. Adesso si torna con la testa al campionato.
