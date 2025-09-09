Fagioli al centro della Fiorentina. Pioli studia con lui un nuovo assetto

Nicolò Fagioli al centro della Fiorentina. È da lui che Pioli sta ripartendo con grande convinzione nella nuova squadra che vedremo dopo la sosta. L'ex Juventus è stato titolare in tre gare su quattro di inizio stagione e ha mostrato però solo qualche sprazzo del suo talento. Così, nella pausa, il tecnico ha lavorato tanto con lui per affinare al meglio le sue qualità.

Nuovo compito

L'arrivo di Nicolussi Caviglia, scrive infatti Repubblica, sgrava Fagioli dall'interdizione e dalla regia, permettendogli di svariare su compiti più offensivi e a tutto campo. In più, nell'ipotetico 3-5-2, potrebbe avanzare di qualche metro ritrovando quella zona di campo che già con Palladino l'aveva visto rendere al meglio. Insomma, la sensazione netta è che molta della qualità della manovra passi da Fagioli e da un assetto che ne esalti le caratteristiche. Del resto, l'investimento non è stato banale e la fiducia pure. Nelle idee della dirigenza, è una delle pedine della Fiorentina del presente e del futuro.