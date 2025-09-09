Nazione: “Nicolussi Caviglia sempre più titolare. L’obiettivo è uno solo”

Nicolussi Caviglia pronto per la sfida contro il Napoli

Redazione VN 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 09:28)

Nicolussi Caviglia si avvicina sempre di più a una maglia da titolare nella sfida contro il Napoli, con l’obiettivo – o forse la necessità – di dare equilibrio e qualità al gioco della Fiorentina. Non sarà una missione semplice, vista la forza del centrocampo partenopeo, ma il nuovo regista viola è pronto a mettersi in mostra, convinto che anche reparti apparentemente invincibili possano essere messi in difficoltà con intelligenza e rapidità di pensiero.

La pausa per le nazionali ha permesso a Pioli di lavorare proprio sulla linea mediana, pur con qualche assenza. Sohm rientrerà solo a ridosso della gara e difficilmente partirà dall’inizio, mentre la soluzione più probabile è un centrocampo a tre con Mandragora mezzala sinistra, Fagioli a destra e Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Una disposizione che darebbe maggiore equilibrio, alleggerendo Fagioli dal compito di unico costruttore di gioco.

Il classe 2000 avrebbe così il ruolo di baricentro della manovra, pronto a innescare in verticale gli attaccanti e a garantire fluidità al possesso. La presenza di compagni che parlano la sua stessa “lingua calcistica”, insieme a un regista aggiunto come Pongracic in difesa, potrebbe favorire una Fiorentina più propositiva. Se Pioli volesse poi osare con un centrocampo più leggero e tecnico, le alternative non mancherebbero, ma per ora la scelta sembra ricadere su Nicolussi Caviglia come nuovo fulcro del gioco viola. Lo scrive la Nazione.