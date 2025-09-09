Zazzaroni: “Dicevamo di non avere punte credibili. E che Kean non era centratissimo”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta la prestazione dell'Italia contro Israele. Analizzando la gara di ieri si sofferm anche su Moise Kean:
Cinque gol all’Estonia e altrettanti a Israele. E pensare che abbiamo trascorso gli ultimi anni a raccontarci che non avevamo delle punte credibili, di livello internazionale, e che quello era il nostro principale difetto. Quanta diffidenza nei confronti di Retegui e anche Kean non ci sembrava centratissimo, per non parlare di Raspadori. Il calcio libero di Gattuso ha almeno il merito di aver rivalutato i nostri avanti che adesso lavorano sempre in coppia evidenziando interessanti sintonie. Contro gli israeliani la sola cosa che ha funzionato, a parte la voglia, la capacità di reazione, è stato proprio l’attacco perché a centrocampo e dietro abbiamo ballato come non mai concedendo l’inaccettabile.
