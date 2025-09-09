Viola News
Zazzaroni: “Dicevamo di non avere punte credibili. E che Kean non era centratissimo”

Kean Nazionale
Il commento di Zazzaroni
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta la prestazione dell'Italia contro Israele. Analizzando la gara di ieri si sofferm anche su Moise Kean: 

Cinque gol all’Estonia e altrettanti a Israele. E pensare che abbiamo trascorso gli ultimi anni a raccontarci che non avevamo delle punte credibili, di livello internazionale, e che quello era il nostro principale difetto. Quanta diffidenza nei confronti di Retegui e anche Kean non ci sembrava centratissimo, per non parlare di Raspadori. Il calcio libero di Gattuso ha almeno il merito di aver rivalutato i nostri avanti che adesso lavorano sempre in coppia evidenziando interessanti sintonie. Contro gli israeliani la sola cosa che ha funzionato, a parte la voglia, la capacità di reazione, è stato proprio l’attacco perché a centrocampo e dietro abbiamo ballato come non mai concedendo l’inaccettabile. 

