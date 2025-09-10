Calzona: “Napoli-Inter da scudetto, ma la Fiorentina mi piace. Intriga”

Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha commentato le big di Serie A, tra cui la Fiorentina. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
La Roma di Gasperini, che insegna calcio. Mi piace la Fiorentina, che intriga. E il Milan allestito da Tare, che Allegri saprà come guidare. Napoli e Inter stanno avanti. Va verificata la Juventus, che comunque è reduce dalla qualificazione Champions
