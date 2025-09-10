Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Calzona: “Napoli-Inter da scudetto, ma la Fiorentina mi piace. Intriga”

Gazzetta dello Sport

Calzona: “Napoli-Inter da scudetto, ma la Fiorentina mi piace. Intriga”

Calzona: “Napoli-Inter da scudetto, ma la Fiorentina mi piace. Intriga” - immagine 1
Il parere di Calzona sulla Fiorentina di Pioli
Redazione VN

Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha commentato le big di Serie A, tra cui la Fiorentina. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 

La Roma di Gasperini, che insegna calcio. Mi piace la Fiorentina, che intriga. E il Milan allestito da Tare, che Allegri saprà come guidare. Napoli e Inter stanno avanti. Va verificata la Juventus, che comunque è reduce dalla qualificazione Champions

Leggi anche
Gazzetta su Gudmundsson: “Difficile che sia al top per la sfida col Napoli”
Il pessimismo del CorSport: “Gudmundsson, c’è margine ma recupero difficile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA