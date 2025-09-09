VIOLA NEWS i nostri video VIDEO VN – De Grandis: “La Fiorentina ha talento. Peccato l’assenza di Gudmundsson”

i nostri video

VIDEO VN – De Grandis: "La Fiorentina ha talento. Peccato l'assenza di Gudmundsson"

00:29
Marta Bucalossi
9 settembre

Il giornalista Stefano De Grandis, in vista del match contro il Napoli, si sofferma sul talento della Fiorentina e la possibile assenza di Albert Gudmundsson

