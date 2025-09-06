Quando torna Commisso ? Ecco la possibile data. Deve ricucire coi tifosi

Dopo le polemiche di primavera, Commisso deve ricucire il rapporto coi tifosi che avevano criticato Pradè e Palladino per il sesto posto finale della scorsa stagione

A maggio Rocco Commisso aveva detto che sarebbe tornato a Firenze a settembre. Quando? Ancora non si sa. Chissà - scrive La Nazione - che non scelga di tornare per sabato 13, giorno di Fiorentina-Napoli. In ogni caso gli impegni non gli mancheranno, a partire dal conoscere Stefano Pioli faccia a faccia, per ora conosciuto solo attraverso telefonate.

Spazio, poi, allo stadio, il cui dibattito si fa sempre più caldo, e, infine, ai tifosi coi quali c'è un rapporto da ricucire dopo le scintille di primavera. La stagione chiusa con il sesto posto aveva portate alle contestazioni verso Pradè e Palladino. Commisso aveva risposto senza giri di parole. Il tempo, forse, è maturo per voltare pagina. Commisso sa che il rientro a Firenze potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio.