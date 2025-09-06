C'è anche un po' di Fiorentina nella vittoria dell'Italia per 5-0 contro l'Estonia (esordio di Gattuso sulla panchina azzurra). Moise Kean, infatti, ha segnato il primo gol con un imperioso colpo di testa. Vi riportiamo le pagelle della stampa sull'attaccante violazzurro:
Kean, le pagelle della stampa: piovono i 7. “Che intesa con Retegui”
QUOTIDIANO SPORTIVO: 7 - "L'impegno c'è, l'imprecisione gli toglie un bottino rotondo, tra due svirgolate e un palo che è un gol mangiato, ma con Retegui si intende a meraviglia".
LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7 - "La medaglia è il gol che apre la gara, non è notte di gloria totale perché poteva farlo prima (Retegui gli spalanca la porta) e manda sul palo il 2-0 per spaccare la porta"
IL CORRIERE DELLO SPORT: 7 - "Si propone spesso come centravanti boa, fa la sponda per Politano in due occasioni, cerca di aprire la cassaforte estone. Ci riesce di testa, poi colpisce un palo".
TUTTOSPORT: 7 - "Con sentiti ringraziamenti a Retegui, di testa segna l’ottavo gol in maglia azzurra e, poco dopo, colpisce un palo clamoroso. Da sprinter la partenza pure nel primo tempo, dove però si divora un gol con un piattone da medianaccio, anziché da centravanti di razza quale è"
