Kean, le pagelle della stampa: piovono i 7. “Che intesa con Retegui”

QUOTIDIANO SPORTIVO : 7 - "L'impegno c'è, l'imprecisione gli toglie un bottino rotondo, tra due svirgolate e un palo che è un gol mangiato, ma con Retegui si intende a meraviglia".

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7 - "La medaglia è il gol che apre la gara, non è notte di gloria totale perché poteva farlo prima (Retegui gli spalanca la porta) e manda sul palo il 2-0 per spaccare la porta"