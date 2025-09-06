Gazzetta e il reparto difensivo: “Pongracic leader, ma Pioli ha le alternative”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla difesa della Fiorentina con tutte le sue possibili soluzioni:
Stefano Pioli ha le sue coppie anche nel reparto difensivo
In difesa Pongracic ora è davanti a tutti, come centrale nei tre. Ma se dovesse riposare è pronto Pablo Marì che ha già ricoperto quel ruolo con Palladino. Ranieri ha il suo alter ego in Viti, soluzione già provata nel secondo tempo dell'andata con il Polissya. E quando Comuzzo non è stato bene Pioli ha inserito Kouadio, che ha dato una buona impressione.
