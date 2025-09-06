Viola News
Gazzetta e il reparto difensivo: “Pongracic leader, ma Pioli ha le alternative”

Stefano Pioli ha le sue coppie anche nel reparto difensivo
La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla difesa della Fiorentina con tutte le sue possibili soluzioni:

In difesa Pongracic ora è davanti a tutti, come centrale nei tre. Ma se dovesse riposare è pronto Pablo Marì che ha già ricoperto quel ruolo con Palladino. Ranieri ha il suo alter ego in Viti, soluzione già provata nel secondo tempo dell'andata con il Polissya. E quando Comuzzo non è stato bene Pioli ha inserito Kouadio, che ha dato una buona impressione.

