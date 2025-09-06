La Nazione: Pioli studia il centrocampo a tre per il prossimo ciclo di partite

Il campionato della Fiorentina ripartirà sabato 13 settembre alle ore 20.45 al Franchi contro il Napoli. Come scrive La Nazione, Pioli sta approfittando di questi giorni per lavorare a fondo sulla mediana a tre che potrebbe essere la sorpresa con cui affrontare il prossimo ciclo di gare.
Pioli sta provando Nicolussi Caviglia come regista davanti alla difesa così che Fagioli possa avanzare il suo raggio d'azione
Senza Sohm, il tecnico ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Una scelta che permetterebbe a Fagioli di agire da mezz'ala, liberato da compiti di regia, mentre sull'altro lato continua a lavorare Mandragora, prezioso per equilibrio e copertura. Oggi e domani il gruppo godrà di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 8. Per i rientri dei nazionali bisognerà attendere almeno martedì.
