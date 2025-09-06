La Nazione: Pioli studia il centrocampo a tre per il prossimo ciclo di partite

Senza Sohm, il tecnico ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Una scelta che permetterebbe a Fagioli di agire da mezz'ala, liberato da compiti di regia, mentre sull'altro lato continua a lavorare Mandragora, prezioso per equilibrio e copertura. Oggi e domani il gruppo godrà di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 8. Per i rientri dei nazionali bisognerà attendere almeno martedì.