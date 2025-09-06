Gazzetta: “Ecco l’arma in più rispetto alla passata stagione”

Stefano Pioli ha chiaramente espresso i suoi obiettivi per questa Fiorentina. E dato il doppio impegno tra campionato e Conference League, la volontà del tecnico era quella di avere una rosa completa. Per questo è stato coinvolto dalla società in un mercato che ha portato ad avere una rosa con diverse soluzioni.
Stefano Pioli ha in mano una rosa competitiva con doppi cambi in ogni ruolo
La novità rispetto allo scorso anno sono la presenza di uomini doppi in ogni ruolo. Sopratutto Piccoli in aggiunta a Kean e Lamptey come alternativa di Dodò, due pedine mancanti la passata stagione. In questo modo Pioli potrà contare su una formazione competitiva a livello numerico e di qualità capace di alzare un trofeo e tornare in Champions League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
