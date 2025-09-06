Difesa immutata rispetto a inizio estate: Kouadio è la sorpresa

Un altro che sta bene è, senza dubbio, Marin Pongracic che sta ancora studiando i movimenti della difesa a tre, ma è indirizzato a diventare un leader della retroguardia viola.

Ranieri e Viti, invece, sono stazionari. Si alterneranno. Pioli ha già dimostrato di non guardare in faccia nessuno, nemmeno il capitano. Da Ranieri vuole più palleggio. I due si sono già chiariti dopo la sostituzione di Cagliari. Viti si è calato subito bene nella nuova realtà viola. Periodo meno buono per Comuzzo (ma solo per le voci di mercato e una gastroenterite) e Pablo Marì che, forse, pensava di lasciare il gruppo. Invece no perché sarà il vice di Pongracic.