La Nazione si concentra sulla difesa della Fiorentina, alla fine rimasta la stessa d'inizio estate fatta eccezione per l'arrivo di Mattia Viti.
La Nazione
Difesa immutata rispetto a inizio estate: Kouadio è la sorpresa
Pioli ha dimostrato di voler puntare su Kouadio (più su di lui che su Kospo che farà la spola con la Primavera). Il primo è stata la vera rivelazione della pre season. Semaforo che più verde non si più dopo l'esordio di Torino.
Un altro che sta bene è, senza dubbio, Marin Pongracic che sta ancora studiando i movimenti della difesa a tre, ma è indirizzato a diventare un leader della retroguardia viola.
Ranieri e Viti, invece, sono stazionari. Si alterneranno. Pioli ha già dimostrato di non guardare in faccia nessuno, nemmeno il capitano. Da Ranieri vuole più palleggio. I due si sono già chiariti dopo la sostituzione di Cagliari. Viti si è calato subito bene nella nuova realtà viola. Periodo meno buono per Comuzzo (ma solo per le voci di mercato e una gastroenterite) e Pablo Marì che, forse, pensava di lasciare il gruppo. Invece no perché sarà il vice di Pongracic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA