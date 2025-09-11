Verso Fiorentina-Napoli: attesi oltre 20mila spettatori al Franchi

La Fiorentina è pronta al debutto al Franchi in campionato, in programma sabato sera contro il Napoli. I tifosi viola hanno già acquistato più di cinquemila biglietti, mentre ai supporters azzurri sono stati riservati 300 tagliandi (stessa capienza della scorsa stagione). Tuttavia ques'ultimi hanno già fatto sapere che diserteranno la trasferta di Firenze in segno di protesta. Tra l'altro, nella giornata di ieri, sono stati annullati un centinaio di biglietto proprio ai tifosi ospiti che nelle ultime ore hanno provato a sottoscrivere la InViola Premium Card per aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina. Biglietti che il sistema emette, ma che poi vengono annullati in seguito ai controlli serrati della Questura. In ogni caso, al di là della protesta degli ultras del Napoli, il settore ospiti sarà pieno, così come punta al sold out l'intero impianto tra abbonati (ancora manca il dato definitivo) e biglietti che saranno venduti nelle prossime ore. Il dato complessivo oscillerà intorno ai 23.000 spettatori. Al momento il Franchi non può contenerne di più e sarà così per tutta la stagione. Lo riporta La Nazione.