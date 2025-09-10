Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Gudmundsson può esserci col Napoli, ma solo ad una condizione”

news viola

Repubblica: “Gudmundsson può esserci col Napoli, ma solo ad una condizione”

Gudmundsson
Albert Gudmundsson potrebbe tornare subito contro il Napoli. Pioli però valuta bene il suo impiego
Redazione VN

Il problema di Albert Gudmundsson ha fatto tremare Firenze. Per fortuna il problema alla caviglia si è rivelato meno grave del previsto, come comunicato dalla stessa Fiorentina. La condizione fisica dell'islandese è sempre molto attenzionata dallo staff medico viola, fin dal ritiro estivo. La scorsa stagione i problemi fisici gli hanno impedito di rendere al meglio, e nessuno nell'ambiente vuole rischiarlo.

Si punta a sabato

—  

Come scrive Repubblica, l'ex Genoa potrebbe essere a disposizione di Pioli già sabato contro il Napoli. Ma ad una sola condizione, che non senta dolore e che le risposte fisiche siano estremamente positive. Nel frattempo Pioli valuta le alternative, che sia un 3-5-2 con il duo Piccoli-Kean, e altre modifiche sulla trequarti.

Leggi anche
Firenze attende il super-Kean, e Pioli studia quella coppia azzurra
Tuttosport: “Si aspetta la decisione sui biglietti. Fiorentina irritata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA