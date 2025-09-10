Il problema di Albert Gudmundsson ha fatto tremare Firenze. Per fortuna il problema alla caviglia si è rivelato meno grave del previsto, come comunicato dalla stessa Fiorentina. La condizione fisica dell'islandese è sempre molto attenzionata dallo staff medico viola, fin dal ritiro estivo. La scorsa stagione i problemi fisici gli hanno impedito di rendere al meglio, e nessuno nell'ambiente vuole rischiarlo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Gudmundsson può esserci col Napoli, ma solo ad una condizione”
news viola
Repubblica: “Gudmundsson può esserci col Napoli, ma solo ad una condizione”
Albert Gudmundsson potrebbe tornare subito contro il Napoli. Pioli però valuta bene il suo impiego
Si punta a sabato—
Come scrive Repubblica, l'ex Genoa potrebbe essere a disposizione di Pioli già sabato contro il Napoli. Ma ad una sola condizione, che non senta dolore e che le risposte fisiche siano estremamente positive. Nel frattempo Pioli valuta le alternative, che sia un 3-5-2 con il duo Piccoli-Kean, e altre modifiche sulla trequarti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA