Repubblica: “Gudmundsson può esserci col Napoli, ma solo ad una condizione”

Il problema di Albert Gudmundsson ha fatto tremare Firenze. Per fortuna il problema alla caviglia si è rivelato meno grave del previsto, come comunicato dalla stessa Fiorentina. La condizione fisica dell'islandese è sempre molto attenzionata dallo staff medico viola, fin dal ritiro estivo. La scorsa stagione i problemi fisici gli hanno impedito di rendere al meglio, e nessuno nell'ambiente vuole rischiarlo.