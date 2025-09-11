Attraverso un comunicato ufficiale la Fiorentina rende noto il dato definitivo relativo agli abbonamenti per la stagione 2025/26 [LEGGI LA GRADUATORIA STAGIONALE DEGLI ABBONATI DI SERIE A]. Sono 13.478 coloro che hanno sottoscritto un abbonamento. Il club ha voluto ringraziare tutti, dal più piccolo al più anziano:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Un abbonato di 2 anni, uno di 95. Il dato definitivo sugli abbonamenti 25/26
news viola
Un abbonato di 2 anni, uno di 95. Il dato definitivo sugli abbonamenti 25/26
Il comunicato ufficiale che sancisce il dato definitivo
13.478 volte GRAZIE. Grazie all’abbonato più giovane, che a 2 anni sosterrà la squadra dalla Curva Ferrovia. Grazie all’abbonato più anziano, che a un passo dai 95 anni sarà con noi in Poltronissima. Grazie ai 3.606 abbonati che sono con noi da almeno 10 anni. Ci vediamo sabato allo stadio
© RIPRODUZIONE RISERVATA