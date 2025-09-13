Nel corso di un’intervista rilasciata a SportWeek, Alessandro Costacurta, voce di Sky Sport, ha fatto il punto sulle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee.
Costacurta è sicuro: “In Conference la Fiorentina è tra le favorite”
L’ex difensore ha sottolineato la complessità dell’Europa League, dove vede la Roma più orientata a puntare sulla qualificazione in Champions tramite il campionato: “
L’Europa League è una competizione dura. Penso che la Roma si concentri soprattutto sul quarto posto in Serie A piuttosto che sul torneo europeo.
Parole di apprezzamento anche per il Bologna, protagonista di una stagione sorprendente:
Sono una rivelazione continua e spero che possano proseguire così, ma non credo siano tra le candidate al successo finale.
Infine, Costacurta ha espresso la sua opinione sulla Conference League, indicando la Fiorentina come una delle principali pretendenti al titolo: “In questa competizione i viola partono tra i favoriti.”
