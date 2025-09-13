Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Costacurta è sicuro: “In Conference la Fiorentina è tra le favorite”

news viola

Costacurta è sicuro: “In Conference la Fiorentina è tra le favorite”

Costacurta è sicuro: “In Conference la Fiorentina è tra le favorite” - immagine 1
Costacurta analizza le italiane in Europa: Roma concentrata sul campionato, Bologna sorpresa, Viola favorite in Conference League.
Redazione VN

Nel corso di un’intervista rilasciata a SportWeek, Alessandro Costacurta, voce di Sky Sport, ha fatto il punto sulle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee.

L’ex difensore ha sottolineato la complessità dell’Europa League, dove vede la Roma più orientata a puntare sulla qualificazione in Champions tramite il campionato:

L’Europa League è una competizione dura. Penso che la Roma si concentri soprattutto sul quarto posto in Serie A piuttosto che sul torneo europeo.

Parole di apprezzamento anche per il Bologna, protagonista di una stagione sorprendente:

Sono una rivelazione continua e spero che possano proseguire così, ma non credo siano tra le candidate al successo finale.

Infine, Costacurta ha espresso la sua opinione sulla Conference League, indicando la Fiorentina come una delle principali pretendenti al titolo: “In questa competizione i viola partono tra i favoriti.”

Leggi anche
Sabiri lascia il ritiro, non ci sarà contro il Napoli. La nota della Fiorentina
Fiorentina, i convocati anti Napoli: prima per Lamptey. La scelta su Gudmundsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA