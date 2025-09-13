Costacurta è sicuro: “In Conference la Fiorentina è tra le favorite”

Nel corso di un’intervista rilasciata a SportWeek, Alessandro Costacurta , voce di Sky Sport, ha fatto il punto sulle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee.

L’ex difensore ha sottolineato la complessità dell’Europa League, dove vede la Roma più orientata a puntare sulla qualificazione in Champions tramite il campionato: “

L’Europa League è una competizione dura. Penso che la Roma si concentri soprattutto sul quarto posto in Serie A piuttosto che sul torneo europeo.

Sono una rivelazione continua e spero che possano proseguire così, ma non credo siano tra le candidate al successo finale.