La Curva Fiesole, per Fiorentina-Napoli, ha deciso di ricordare Celeste Pin, lo storico ex difensore viola, scomparso lo scorso 22 luglio.
È stato appeso uno striscione sulle vetrate della Curva Fiesole con su scritto: "Celeste di nome, Viola di cuore. Firenze non ti dimentica". Un bel messaggio da parte del tifo gigliato che mostra di non dimenticare l'ex libero nel giorno della prima partita al Franchi della stagione.
