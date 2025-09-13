Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie La Curva Fiesole ricorda Pin: “Celeste di nome, Viola di cuore”

news viola

La Curva Fiesole ricorda Pin: “Celeste di nome, Viola di cuore”

La Curva Fiesole ricorda Pin: “Celeste di nome, Viola di cuore” - immagine 1
È stato appeso uno striscione sulle vetrate della Curva Fiesole con su scritto: "Celeste di nome, Viola di cuore. Firenze non ti dimentica"
Redazione VN

La Curva Fiesole, per Fiorentina-Napoli, ha deciso di ricordare Celeste Pin, lo storico ex difensore viola, scomparso lo scorso 22 luglio.

È stato appeso uno striscione sulle vetrate della Curva Fiesole con su scritto: "Celeste di nome, Viola di cuore. Firenze non ti dimentica". Un bel messaggio da parte del tifo gigliato che mostra di non dimenticare l'ex libero nel giorno della prima partita al Franchi della stagione.

 

Leggi anche
Fiorentina-Napoli, i numeri del Franchi: superati i 20mila spettatori
Comuzzo ingenuo su Anguissa: De Bruyne non perdona su rigore, lunga review

© RIPRODUZIONE RISERVATA