Il centrale del Napoli Sam Beukema in un'intervista a Radio CRC è tornato sulla serata di sabato scorso, quella della vittoria per 3-1 in casa della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Beukema ancora raggiante: “Esordio con gol a Firenze, che serata indimenticabile”
altre news
Beukema ancora raggiante: “Esordio con gol a Firenze, che serata indimenticabile”
Il difensore del Napoli torna sulla vittoria ottenuta in casa della Fiorentina
Non mi dimenticherò facilmente quella partita, ho segnato all'esordio da titolare e come squadra abbiamo giocato alla grande su un campo difficilissimo. E' stato molto emozionante per me debuttare in questo modo, a Firenze abbiamo fatto molto bene ma possiamo ancora migliorare, c'è ancora tanto da fare e lavorare. Pressing alto? Ero già abituato a farlo a Bologna, lo scorso anno con Italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA