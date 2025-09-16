Viola News
Beukema ancora raggiante: “Esordio con gol a Firenze, che serata indimenticabile”

Il difensore del Napoli torna sulla vittoria ottenuta in casa della Fiorentina
Redazione VN

Il centrale del Napoli Sam Beukema in un'intervista a Radio CRC è tornato sulla serata di sabato scorso, quella della vittoria per 3-1 in casa della Fiorentina:

Non mi dimenticherò facilmente quella partita, ho segnato all'esordio da titolare e come squadra abbiamo giocato alla grande su un campo difficilissimo. E' stato molto emozionante per me debuttare in questo modo, a Firenze abbiamo fatto molto bene ma possiamo ancora migliorare, c'è ancora tanto da fare e lavorare. Pressing alto? Ero già abituato a farlo a Bologna, lo scorso anno con Italiano.

