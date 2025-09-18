Pio Esposito, debutto europeo e il modello Dzeko: “Mi ispiro a lui”

La prima volta non si scorda mai. Per Pio Esposito la notte di Champions League contro l’Ajax è stata speciale: l’attaccante classe 2005 ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter, mostrando personalità e determinazione.

Al termine della partita, vinta dai nerazzurri, il giovane centravanti ha svelato il segreto della sua crescita: il modello a cui si ispira da sempre. “Mi piace tanto Dzeko, ho avuto la fortuna di vederlo ad Appiano quando ero in Primavera: mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco con la squadra. Da lui cerco di rubare i movimenti e la capacità di legare il gioco”.