Pazzesco Lotito: “Noi i più forti a livello economico. Inter e Roma nella m***a”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha usato giri di parole nel rispondere ad una chiamata di un tifoso biancoceleste che lo aveva contattato per lamentarsi del mercato bloccato e della situazione generale della squadra. Lotito ha difeso la solidità economica del club, sottolineando come, a differenza di altri, la Lazio non stia vivendo difficoltà finanziarie: