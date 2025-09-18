Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha usato giri di parole nel rispondere ad una chiamata di un tifoso biancoceleste che lo aveva contattato per lamentarsi del mercato bloccato e della situazione generale della squadra. Lotito ha difeso la solidità economica del club, sottolineando come, a differenza di altri, la Lazio non stia vivendo difficoltà finanziarie:
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pazzesco Lotito: “Noi i più forti a livello economico. Inter e Roma nella m***a”
altre news
Pazzesco Lotito: “Noi i più forti a livello economico. Inter e Roma nella m***a”
Vi proponiamole parole del presidente biancoceleste Lotito ad un tifoso a proposito della solidità economica della squadra della Capitale.
Hai i soldi? E se non li hai e io sono il presidente, tu segui quello che faccio io. perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico per quanto riguarda il mercato. Il mio errore è stato non fare un aumento di capitale e levarmi di mezzo tutti quanti, come ha fatto Cragnotti. Vi ha fatto sognare? Si è visto... quesi sogni costati carissimi li sto ancora pagando io fino al 2027. Volete vincere spendendo senza misura? Allora si fallisce in 3 minuti... Guardate Roma, Inter e Milan: sono nella m***a. La Lazio magari non ha vinto lo scudetto, ma almeno non è nei guai come loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA