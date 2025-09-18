Viola News
Bernardeschi: "Sono un animale competitivo. Mi mancava la pressione"



Federico Bernardeschi
Vi proponiamo le dichiarazioni di Federico Bernardeschi sul rapporto con Italiano e sul suo ritorno nel nostro campionato.
Redazione VN

In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha raccontato le sue sensazioni dopo il ritorno in serie A, rispondendo anche alle recenti critiche ricevute.

Nei giorni scorsi Vincenzo Italiano aveva dichiarato:

Forse Federico si è dimenticato cosa sia la Serie A, per l'intensità. Deve svoltare in fretta

Come ha accolto queste parole il diretto interessato?

—  

Le ho vissute benissimo. Il mister lo conosco, quelle cose me le ha dette anche di persona: so perfettamente cosa volesse dire, non ci sono problemi. Anzi, ci abbiamo riso su insieme. Lui è un allenatore molto esigente e posso dire che il pubblico vede solo il 10% di ciò che in realtà chiede. I risultati gli stanno dando ragione e con lui ho subito instaurato un ottimo rapporto. Mi piace perché siamo simili: entrambi schietti, e già dalla prima telefonata c'è stato grande feeling.

Molti sono sono anche chiesti perché avesse lasciato il Toronto FC per tornare nella massima divisione italiana, dove c'è chi lo aspetta per criticarlo, ma la sua risposta è chiara:

In realtà non vedevo l'ora di riprendermi pressioni e responsabilità. Sono un animale competitivo, vivo di questo. Ed è proprio questo che mi mancava là. Per il resto, la qualità in Canada era incredibile.

 

