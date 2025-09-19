Il Var ha diviso e divide tutt'oggi il mondo del calcio. Jonathan David, attaccante della Juventus e della Nazionale Canadese, ha espresso la sua opinione sul sistema tecnologico in ausilio alla terna arbitrale sul canale Youtube "Fubo".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio”
altre news
Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio”
Jonathan David, attaccante della Juventus e della Nazionale Canadese, ha espresso la sua opinione sul Var
Alla domanda: "Cosa cambieresti nel mondo del calcio", il classe 2000 ha risposto con un secco: "Sicuramente toglierei il Var"
© RIPRODUZIONE RISERVATA