Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio”

altre news

Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio”

Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio” - immagine 1
Jonathan David, attaccante della Juventus e della Nazionale Canadese, ha espresso la sua opinione sul Var
Redazione VN

Il Var ha diviso e divide tutt'oggi il mondo del calcio. Jonathan David, attaccante della Juventus e della Nazionale Canadese, ha espresso la sua opinione sul sistema tecnologico in ausilio alla terna arbitrale sul canale Youtube "Fubo".

Alla domanda: "Cosa cambieresti nel mondo del calcio", il classe 2000 ha risposto con un secco: "Sicuramente toglierei il Var"

 

Leggi anche
Conte post City: “Ero più arrabbiato dopo la Fiorentina che stasera”
Lotito non ci sta: “Certe notizie hanno lo scopo di destabilizzare l’ambiente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA