Fiorentina-Como, ore 18:00: dove vederla in tv e streaming

Questa domenica presso lo stadio Artemio Franchi e con fischio d'inizio previsto per le ore 18.00, la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo per affrontare il Como di Cesc Fabregas. La squadra dell'ex tecnico del Milan ha raccolto due punti finora in campionato e dopo una settimana di grandi discussioni, dovute al ko casalingo col Napoli, dovrà cercare in tutti i modi di ottenere la prima vittoria stagionale in Serie A proprio contro la squadra lombarda. Ecco dove vedere la sfida del Franchi in tv e streaming
Dove seguirla in Tv e radio—
|21/09 ore 18:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Sky Sport, DAZN
|Streaming
|DAZN, Now Tv, SkyGo
|Radio
|Radio Bruno
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
