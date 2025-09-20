Casini: “Mi aspetto tanto da Fazzini e Nicolussi Caviglia. Conta solo vincere”

Il Consigliere Comunale ed ex Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole:
Le parole dell'ex Sindaco di Bagno a Ripoli sulla nuova Fiorentina di Stefano Pioli
Adesso i tre punti contano più di tutto. La classifica chiede una vittoria col Como. In più servirebbe per lavorare meglio in settimana. Il piatto piange, dopo i due pareggi e la brutta sconfitta col Napoli. Poi se arriverà anche una bella prestazione meglio, ma interessano solo i tre punti. La Fiorentina è forte e Pioli è un tecnico che sa vincere. Ha delle idee e una rosa competitiva per lottare per i posti Champions. Quando si cambia l'allenatore c'è bisogno di tempo per assimilare le nuove idee tattiche. Domenica scorsa ci sono stati degli errori, anche da parte di Pioli. Il secondo tempo è stato diverso, grazie anche ai cambi. Domani mi aspetto tanto dal centrocampo. Nicolussi Caviglia e Fazzini dovranno dare altri grandi segnali alla piazza. Serviranno i gol di Kean, per battere il Como
